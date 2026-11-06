У "Київтеплоенерго" проводять обшуки щодо проєктів за Планом енергостійкості, в компанії заявляють про політичний тиск

У кабінетах і помешканнях працівників КП "Київтеплоенерго" проводять обшуки та вилучають документи щодо проєктів резервного живлення та створення об'єктів розподіленої когенерації для споживачів Деснянського, Голосіївського та інших районів столиці, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У комунальному підприємстві відбулися слідчі дії, під час яких ідеться про можливе вилучення оригіналів проєктно-кошторисної документації та документів для початку робіт за проєктами Плану стійкості Києва. Йдеться про проєкти резервного живлення та створення об'єктів розподіленої когенерації для споживачів Деснянського, Голосіївського та інших районів столиці", йдеться у повідомленні КМДА у телеграм в п'ятницю.

Крім того, 6 листопада в межах кримінального провадження проведено обшуки в помешканнях кількох працівників КП "Київтеплоенерго".

"У "Київтеплоенерго" наголошують: проєктні роботи ще не оплачено, оскільки фінансування передбачено після їх завершення. Акти виконаних робіт не підписували й не оплачували. Такі слідчі дії можуть свідчити про політичний тиск. А вилучення документації може ускладнити реалізацію важливих енергетичних проєктів. Особливо критичною ситуація є під час підготовки до опалювального сезону на тлі російських обстрілів, логістичних труднощів і нестачі фахівців.", – йдеться у повідомленні КМДА.

Зазначається також, що "колектив підприємства закликає правоохоронців до справедливого підходу під час проведення слідчих дій, а медіа – до всебічного висвітлення ситуації".