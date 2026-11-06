Лейтенантка ЗСУ замість лікування знімалася в "МастерШеф" і незаконно отримала майже 250 тис. грн – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру старшій лейтенантці Збройних сил України, яка замість стаціонарного лікування брала участь у зйомках телевізійного шоу "МастерШеф", повідомляє пресслужба ДБР.

"За матеріалами слідства, з квітня до серпня 2025 року військовослужбовиця офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні в одному з військово-медичних закладів. Однак фактично більшу частину цього часу вона проводила поза лікарнею. Жінка перебувала в Києві, Харкові та на Одещині, займалася власними справами й навіть брала участь у зйомках популярного кулінарного проєкту "МастерШеф". Водночас командування військової частини вважало, що офіцерка проходить лікування, і продовжувало нараховувати їй належні виплати", – йдеться в повідомленні.

Загалом державі було завдано збитків на майже 250 тис. грн.

Працівники ДБР також перевіряють можливу причетність до оборудки інших осіб. Зокрема, встановлюють, чи сприяли посадовці військово-медичного закладу оформленню документів про стаціонарне лікування без фактичного перебування пацієнтки в лікарні.

Військовослужбовиці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють усі обставини оборудки та можливих співучасників.

Йдеться про учасницю 16-го сезону "МастерШефу" Вікторію Кузнецову, яку на самому шоу називали колишньою військовою.

У березні у 15-тій Бригаді транспортної авіації Повітряних сил ЗСУ заявили, що Кузнєцова, яка на той час проходила військову службу у бригаді, в період проведення зйомок, з травня по серпень 2025 року, офіційно перебувала на лікуванні у військовому шпиталі міста Дніпра і продовжувала отримувати грошове забезпечення.

"Після виходу першого промовідео телевізійного проекту командування військової частини ініціювало службове розслідування, з матеріалів якого випливає, що військовослужбовиця дійсно під час лікування у шпиталі міста Дніпра, брала активну участь у зйомках в телешоу у місті Києві, не повідомивши про це встановленим порядком військове керівництво. Всі матеріали службового розслідування направлені до територіального підрозділу ДБР", – значилося в повідомленні.