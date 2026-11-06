21-річний киянин отримав доступ до рахунків доньки загиблого військового та викрав 1,6 млн грн

У Києві перед судом постане чоловік, який ошукав 20-річну доньку загиблого військового на 1,6 млн грн, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 21-річного киянина, який шляхом шахрайства заволодів грошима доньки загиблого військовослужбовця", – йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у п'ятницю.

Встановлено, що хлопець у боті для знайомств почав спілкуватися з 20-річної дівчиною з Одеси та через певний час запропонував їй допомогти заробляти гроші на криптовалюті.

Для цього обвинувачений хитрістю отримав від неї доступ до онлайн-банкінгу, запевнивши, що дівчина дає йому паролі лише до картки, на якій немає грошей. Насправді ж він отримав доступ до усіх її карток і побачив, що на рахунку є значні суми. Ці гроші дівчина отримала від держави за загибель свого батька-військового. Спочатку новий знайомий щоденно знімав з її картки по 6 тис. грн на касі супермаркету, а згодом почав витрачати більші суми на купівлю криптовалюти та перераховувати гроші на чужі картки.

Таким чином хлопець загалом зняв з рахунку дівчини понад 1,6 млн грн, а потім закрив рахунок. При цьому дівчина наживо хлопця ніколи не бачила, а на фото, які він надсилав, насправді була інша людина. Це з'ясувалось вже під час слідства.