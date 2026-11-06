РФ вранці атакувала кілька енергооб'єктів ДТЕК на Дніпропетровщині

Вранці 6 листопада під удар потрапили одразу кілька енергетичних об'єктів ДТЕК на Дніпропетровщині, повідомив енергохолдинг у п'ятницю.

"Влучання пошкодили обладнання й спричинили пожежу", – зазначили в компанії.

В ДТЕК додали, що ворог уже атакував ці об'єкти раніше. Тоді енергетикам знадобилося до трьох діб, щоб завершити ремонти й повернути електрику всім родинам.

"Відновлення тривають. Робимо все можливе, щоб у кожній домівці були світло й тепло", – наголосили в компанії.

Як повідомлялося з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу, після ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини у першій половині дня перебували без світла до 50 тис. абонентів у Кам'янському та Самарівському районах. Там, де є потреба, об'єкти критичної інфраструктури заживлені від генераторів.