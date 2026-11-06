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Події

Після втечі з полону військові РФ захопили авто на Харківщині, погрожуючи водієві вбивством родини – СБУ

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Слідчі Управління Служби безпеки України в Харківській області повідомили про підозру двом російським військовослужбовцям, які після втечі з полону погрозами змусили цивільного жителя Харківщини везти їх автомобілем у напрямку лінії бойового зіткнення.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула у Facebook , йдеться про 50-річного Михайла Єгорова на позивний "Магадан" та 24-річного Дениса Сімакова на позивний "Лісник". Їм інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, у липні 2026 року вони разом із ще двома російськими військовими з позивними "Пума" та "Ібрагім" втекли з полону та намагалися повернутися до своїх підрозділів.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, озброєна четвірка увірвалася на подвір'я приватного будинку в селі Підвисоке Ізюмського району та змусила господаря сісти за кермо власного автомобіля і везти їх у напрямку лінії бойового зіткнення.

Упродовж поїздки чоловік перебував під прицілом автомата та пістолета. Російські військові погрожували вбити його та членів його родини, зокрема в разі, якщо він повідомить про них правоохоронцям або українським військовим.

Через нестачу пального водій звернув у напрямку Слабунівки, де російські військові залишили автомобіль.

Згодом Сімаков знову потрапив у полон. Єгорову повідомили про підозру заочно, його місцезнаходження встановлюється. Двоє інших військових, які втекли з полону разом із ними, "Пума" та "Ібрагім", були вбиті.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#війна #цивільні #підозра #рф
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