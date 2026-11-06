Французько-українська Alta Ares виграла 6 із 16 лотів НАТО на постачання систем протидії дронам

Французько-українська оборонна компанія Alta Ares виграла шість із 16 лотів у межах рамкового контракту НАТО на постачання засобів протидії безпілотникам (C-UAS), що є найбільшою кількістю серед усіх учасників.

Агентство НАТО зі зв'язку та інформації (NCIA) обрало Alta Ares однією з п'яти компаній серед майже 100 претендентів, до переліку яких також увійшли підприємства зі США, Великої Британії та Німеччини. Перевірені в бойових умовах системи фізичного знищення дронів Alta Ares увійшли до каталогу Альянсу Drone Edge Marketplace, що дозволить країнам-союзницям замовляти їх без проведення нових тендерів.

Виграні лоти охоплюють системи захисту територій та охорони кордонів. Alta Ares стала єдиним постачальником, обраним для захисту територій у всіх трьох категоріях – стаціонарних, транспортабельних і для роботи під час руху.

"Ця рамкова угода надає країнам та оперативним командуванням НАТО договірний інструмент, сумісний із правилами закупівель НАТО, для придбання можливостей Alta Ares із протиповітряної оборони повного спектра. Обмежень щодо кількості, яку можна придбати, немає. Спільне фінансування НАТО буде виділено для фінансування значних тестових партій для країн", – заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" директор Alta Ares з питань взаємодії з ЄС, НАТО та країнами Східної Європи Джеймі О'Коннор-Делберт.

Він також наголосив, що вирішальну перевагу компанії під час оцінювання NCIA забезпечили власні розробки. Серед них – GAMMA ISTAR, Pixel Lock та CYCLOPS C2, що створені та навчені в тому числі на українському полі бою. За його словами, ці технологічні рішення становлять основу можливостей Alta Ares із протиповітряної оборони повного спектра.

"Оскільки ці системи забезпечують роботу перехоплювачів, запропонованих Alta Ares у межах рамкової угоди, французько-українська компанія надає альянсу передові та найсучасніші технології, критично важливі для ефективної протидії загрозам, що швидко змінюються та з якими стикається НАТО", – додав О'Коннор-Делберт.

СЕО та співзасновник Alta Ares Адріан Кантер підкреслив, що система забезпечує повний цикл роботи – від виявлення загрози до її перехоплення, об'єднуючи штучний інтелект, сенсори, засоби управління та перехоплювачі для протидії ударним БПЛА типу Shahed і баражувальним боєприпасам. Рамковий контракт передбачає як купівлю, так і оренду обладнання. Компанія вже нарощує виробництво і у разі великих замовлень планує локалізовувати його в країнах-покупцях.

Alta Ares – оборонна компанія, заснована у 2024 році. Вона розробляє інтегровані системи ППО на основі ШІ та працює в Європі, Азії та на Близькому Сході.