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В ГУР відреагували на обшуки у співробітника розвідки, які проводить СБУ

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В ГУР відреагували на обшуки у співробітника розвідки, які проводить СБУ

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна", що в одного зі співробітників відомства відбуваються обшуки. На місце також прибув адвокат.

В ГУР наголосили, що відомство готове сприяти процесу неупередженого розслідування, аби встановити всі обставини в межах чинного законодавства.

Водночас співрозмовник в ГУР зазначив, що відповідно за частини другої статті 35 Закону України "Про розвідку" будь-які слідчі дії щодо чинного співробітника спецслужби повинні відбуватися з відома та виключно у присутності уповноважених представників розвідувального органу. Відповідна норма, на жаль, не була дотримана, додав він.

Як повідомлялось, уранці 6 листопада адвокат Масі Найєм повідомив про обшук у співробітника ГУР, який, за його словами, проводила СБУ в межах так званої справи Монако. Найєм заявив, що прибув на місце як адвокат військовослужбовця, та стверджував, що співробітники СБУ вибили двері й повалили його клієнта на землю.

Пізніше СБУ підтвердила проведення слідчих дій у Києві в межах кримінального провадження щодо подій, які сталися влітку 2026 року в Князівстві Монако. До розслідування залучена Національна поліція, процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#гур #обшук #сбу
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