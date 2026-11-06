СБУ та виробники озброєння посилять захист інформації від ворожих спецслужб у межах програми "Форпост"

Служба безпеки України та представники понад 300 українських компаній-виробників озброєння домовилися про посилення співпраці задля протидії ворожим спецслужбам. Взаємодія відбуватиметься у межах програми "Форпост", яку презентували Департаменти контррозвідки і кібербезпеки СБУ.

"Програма "Форпост" охоплює три ключові напрями захисту. Насамперед йдеться про протидію умисному інсайдерству, тобто виявленню осіб, яких російські спецслужби намагаються завербувати або вже використовують у своїх інтересах", – повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

Зазначається, що програма спрямована на боротьбу з агентурним проникненням, інсайдерськими та кіберзагрозами на підприємствах оборонно-промислового комплексу, а також на запобігання ненавмисному витоку даних, коли працівник несвідомо стає джерелом інформації для ворога. Зокрема, розголошує чутливі відомості в інтерв'ю, галузевих заходах чи соцмережах.

Окремий напрям взаємодії стосується посилення кібербезпеки оборонних підприємств. Він передбачає проведення превентивних заходів для захисту інформаційних систем, попередження про актуальні кіберзагрози, а також допомогу фахівців СБУ у відновленні роботи після ворожих атак та розслідуванні подібних інцидентів.

"Служба безпеки надаватиме підприємствам безпекові рекомендації та чіткі алгоритми дій на випадок виявлення загроз. У відповідних інструкціях враховано передовий досвід СБУ із протидії розвідувально-підривній діяльності спецслужбам рф", – пояснили в СБУ.

Представники оборонних підприємств підтримали ініціативу СБУ та висловили готовність приєднатися до програми. Створення прямого каналу зв'язку з профільними підрозділами СБУ дасть змогу виробникам оперативно отримувати фахову допомогу в разі виявлення безпекових загроз.