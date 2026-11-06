Сили оборони уразили два склади боєприпасів росіян на Запоріжжі – Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України в ніч на 6 листопада уразили два склади боєприпасів противника на Запоріжжі, а також пункт управління БпЛА та склад пально-мастильних матеріалів на Донеччині, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Уражено: склад боєприпасів армії рф, район Мелітополя, Запорізька область; склад боєприпасів російського агресора, район Хліборобного, Запорізька область; пункт управління БпЛА підрозділу окупантів, район Часового Яру, Донецька область; склад ПММ підрозділу противника, район Луганського, Донецька область", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що знищення складів боєприпасів зменшує вогневі можливості армії РФ і ускладнює забезпечення її підрозділів.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", – резюмували в Генштабі.