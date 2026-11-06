Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сили оборони уразили два склади боєприпасів росіян на Запоріжжі – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Додати як джерело
Сили оборони уразили два склади боєприпасів росіян на Запоріжжі – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України в ніч на 6 листопада уразили два склади боєприпасів противника на Запоріжжі, а також пункт управління БпЛА та склад пально-мастильних матеріалів на Донеччині, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Уражено: склад боєприпасів армії рф, район Мелітополя, Запорізька область; склад боєприпасів російського агресора, район Хліборобного, Запорізька область; пункт управління БпЛА підрозділу окупантів, район Часового Яру, Донецька область; склад ПММ підрозділу противника, район Луганського, Донецька область", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що знищення складів боєприпасів зменшує вогневі можливості армії РФ і ускладнює забезпечення її підрозділів.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", – резюмували в Генштабі.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#росія #ураження #склади
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Ситуація зі світлом найскладніша в Києві та області, масштабні аварійні відключення ще в трьох областях – Міненерго та "Укренерго"

Ситуація зі світлом найскладніша в Києві та області, масштабні аварійні відключення ще в трьох областях – Міненерго та "Укренерго"

Ситуація в столичному регіоні внаслідок масштабних обстрілів РФ залишається найскладнішою на цей час, повідомило Міністерство енергетики. "Найскла…

Читати