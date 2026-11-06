Ситуація зі світлом найскладніша в Києві та області, масштабні аварійні відключення ще в трьох областях – Міненерго та "Укренерго"

Ситуація в столичному регіоні внаслідок масштабних обстрілів РФ залишається найскладнішою на цей час, повідомило Міністерство енергетики.

"Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Через значні пошкодження енергетики продовжують вимушено застосовувати мережеві обмеження. Роботи з відновлення стабільного електропостачання тривають цілодобово", – йдеться в повідомленні Міненерго в Телеграм.

За інформацією міністерства, унаслідок російських ударів на ранок п'ятниці є нові знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Воно зазначає, що у всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять ремонтні роботи. Міненерго звертає увагу, що відновлення ускладнюють повітряні тривоги, однак після відбою бригади одразу повертаються до роботи.

У більшості областей України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.

НЕК "Укренерго" зі свого боку зазначає, що у частині регіонів України діють графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для інших категорій споживачів застосовуються обсягом від 2,5 до 4 черг (4 черги – 16 годин на добу без світла) .

"Станом на цю годину в Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії обсягом 5 черг. Це необхідно для недопущення зниження рівня напруги в енергосистемі", – наголосила "Укренерго".

Вона також зазначила, що особливо складною залишається ситуація у Києві.

Як повідомлялося, кілька днів поспіль у Києві аварійні знеструмлення на короткий час змінюються погодинними. Експерти, знайомі з ситуацією в енергосистемі, з якими спілкувалася Енергореформа, зазначають, що фактично Київ кілька діб живе в режимі аварійних відключень через дефіцит потужності всередині столиці та вкрай обмежені можливості передачі е/е з зовнішніх джерел внаслідок ударів РФ по ТЕЦ та підстанціям. В такій ситуації вкрай важко втримати необхідний рівень напруги, що є основною причиною тимчасових зупинок метрополітену. З 3 листопада у Києві припинив роботу наземний електротранспорт.

Як зазначають експерти, головною причиною такої ситуації з енергетикою є безпрецедентні обстріли РФ та такі ж наслідки. При цьому вони вказують, що є багато питань до встановлення альтернативних джерел живлення, в тому числі на об'єктах критичної інфраструктури, та пасивного захисту об'єктів, але наполягають, що "якою б не була підготовка, витримати такі удари неможливо". Втім, як зазначив один з них, будь-яке додаткове джерело живлення – "це нехай зайвих півгодини, але зі світлом". За його словами, уже зрозуміло, що ресурси та ініціативи потрібно було зосереджувати на Київському енерговузлі, Східних та Південних регіонах.