Керівник детективів НАБУ: з Клименком фігуранти справи "Карфаген" не спілкувалися

Матеріали справи щодо операції "Карфаген" свідчать, що підозрювані не спілкувалися із Ігорем Клименком під час перебування його на посаді глави МВС, щодо вирішення питання безперешкодного продажу наркотичних засобів, повідомив керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Олександр Абакумов.

У програмі "УП. чат", відео якого розміщено на ютюб-каналі "Української правди", Абакумов коментує зафіксоване на відео НАБУ із матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД) обговорення фігурантами спроби підкупу міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка наступним чином: "Прізвище міністра (Клименка) дійсно обговорював керівник "Хімпрому" як людини, через яку він хотів би вирішити питання. Він бачив шлях вирішення свого питання, пов'язаного із безперешкодним продажем наркотичних засобів… через міністра, тому що він вважав, що міністр може не вживати заходів щодо заборони формул цього наркотичного засобу".

На уточнювальне запитання журналіста "Української правди" Михайла Ткача, чи свідчать матеріали, що такого спілкування не вийшло, Абакумов зазначив: "Саме так, не вийшло… Він (керівник "Хімпрому") запропонував "Криміналу" вирішити таким чином. "Кримінал" каже: "Я спробую запитати". Пішов до якихось людей, які йому сказали, що "Криміналу" дали відповідь на цю пропозицію: "Навіщо вам вирішувати питання з міністром? Давайте ми зайдемо в долю і зможемо впливати на міністра для того, щоб він… робив те, що необхідно".

"З міністром (Клименком) згідно з матеріалами кримінального провадження спілкування не було. І тут інше питання: хто ці люди? Хто готовий зайти в долю в наркобізнес і мають можливість впливати, мають таку позицію в суспільстві чи державі, що мають можливість впливати на міністра? Оце ще більш цікаве завдання для нас для розв'язання. Будемо працювати над цим", – резюмував Абакумов.

Як повідомлялося, антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

В повідомленні САП розміщено відео матеріалів НСРД, в якому уточнюється, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.

За даними із відкритих джерел, "Мексиканець" – засновник та керівник наркосиндикату "Хімпром" Єгор Буркін, відомий також як Єгор Левченко, громадянин РФ та України, перебуває в розшуку в Україні з 2019 року, проти нього запроваджено персональні санкції

"Хімпром" – транснаціональне злочинне угруповання, займається виробництвом та збутом синтетичних наркотиків, організацією роботи шахрайських колцентрів.

Андрій Осіпов, "Кримінал" є ключовою фігурою у нових матеріалах операції "Карфаген". За словами прокурора САП Миколи Карася, Осіпов перебуває під вартою з липня 2026 року по іншій справі.

Серед підозрюваних у справі: перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука ("Акім"), вже звільнений з посади, Олександр Дем'янчук ("Консультант") – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимир Ценов (його ВАКС взяв під варту із альтернативою застави в 15 млн грн), Віталія Рибалка, відомий як "Боксер" (ВАКС узяв під варту без права внесення застави).