Міноборони зекономило близько 1,5 млрд грн на закупівлі багі для армії

Агенція оборонних закупівель ДОТ законтрактувала понад 2 тисячі багі для Сил оборони України. Економія на тендері склала близько 1,5 млрд грн, повідомляє Міністерство оборони України.

"АОЗ ДОТ провела конкурентні закупівлі через Prozorro, розділивши їх на 11 лотів. Конкуренція між постачальниками дозволила заощадити близько 1,5 млрд грн, які можна спрямувати на інші потреби війська", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що багі активно використовуються військовими для евакуації поранених, доставки боєприпасів. Пального та спорядження, ведення розвідки та патрулювання, а також перевезення піхоти і операторів дронів. Легкі та маневрені повнопривідні машини з шинами підвищеної прохідності потрібні там, де важка техніка не може вільно пересуватися.

Майже весь законтрактований транспорт постачальники мають передати до грудня 2026 року.