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Кількість загиблих у Комишувасі 2 листопада зросла до 53 людей – ОВА

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Кількість загиблих у Комишувасі 2 листопада зросла до 53 людей – ОВА
Фото: https://t.me/zoda_gov_ua

Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха (Запорізька обл.) 2 листопада зросла до 53 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Уже 53 загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі 2 листопада", – написав він у Телеграмі у п'ятницю у 10.51.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) станом на 10.49, кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха зросла до 50 людей. Під час проведення пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла ще 8 загиблих людей.

Пошуково-рятувальні роботи у Комишувасі тривають п'яту добу.

Як повідомлялося, РФ 2 листопада завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям. Окупанти скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді вони завдали повторного удару: ще дев'ять авіабомб саме по укриттю.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #комишуваха #жертви
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