Двох поліцейських поранено внаслідок удару по Дергачах на Харківщині

У Дергачах (Харківська обл) двоє поліцейських зазнали поранень внаслідок удару реактивного БпЛА під час виконання службового завдання у четвер ввечері.

"Поліцейські, здійснюючи превентивні заходи, прибули на об'єкт з метою попередження його представників про ймовірне вогневе ураження їхнього об'єкту противником. Під час перебування правоохоронців на місці ворог завдав удару реактивним безпілотним літальним апаратом", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Унаслідок атаки пошкоджено службовий автомобіль Renault. Двоє поліцейських отримали поранення. Одного з них шпиталізовано в тяжкому стані.