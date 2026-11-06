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Двох поліцейських поранено внаслідок удару по Дергачах на Харківщині

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У Дергачах (Харківська обл) двоє поліцейських зазнали поранень внаслідок удару реактивного БпЛА під час виконання службового завдання у четвер ввечері.

"Поліцейські, здійснюючи превентивні заходи, прибули на об'єкт з метою попередження його представників про ймовірне вогневе ураження їхнього об'єкту противником. Під час перебування правоохоронців на місці ворог завдав удару реактивним безпілотним літальним апаратом", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Унаслідок атаки пошкоджено службовий автомобіль Renault. Двоє поліцейських отримали поранення. Одного з них шпиталізовано в тяжкому стані.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#поліцейські #обстріл #поранення
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