Україна планує започаткувати вивчення словацької мови на базі Ірпінського ліцею – Міносвіти

У межах домовленостей зі Словаччиною про створення словацько-англійської гімназії, Україна планує започаткувати вивчення словацької мови на базі Ірпінського ліцею, повідомляють в Міністерстві освіти і науки України.

"5 листопада 2026 року у Львові відбувся четвертий раунд міжурядових консультацій України та Словацької Республіки. У межах заходу міністр освіти і науки України Андрій Бутенко провів двосторонню зустріч із міністром освіти, досліджень, розвитку та молоді Словацької Республіки Томашем Друкером… Одним із ключових результатів стало підписання угоди про створення та діяльність двомовної українсько-англійської гімназії у Словацькій Республіці та двомовної словацько-англійської гімназії в Україні", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що угода передбачає розвиток нових освітніх можливостей для дітей обох країн та поглиблення співпраці між освітніми системами України і Словаччини.

Зокрема, з українського боку планується започаткувати вивчення словацької мови на базі Ірпінського ліцею.

"Під час зустрічі сторони обговорили практичні кроки реалізації угоди, зокрема можливість залучення словацького викладача для проведення онлайн-занять на початковому етапі", – йдеться в повідомленні.

Раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що запуск очікується вже наступного навчального року.

Серед іншого, сторони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сферах розвитку людських ресурсів, освіти, досліджень та науки для енергетичної галузі.

Зазначається, що документ створює основу для поглиблення партнерства між українськими та словацькими університетами й науковими установами.

Зокрема, серед перспективних напрямів – спільні наукові дослідження, академічна мобільність студентів і викладачів, обмін експертизою та підготовка висококваліфікованих фахівців для енергетичного сектору.

Як повідомлялося, 5 листопада 2026 року у Львові відбувся четвертий раунд міжурядових консультацій України та Словаччини. Країни домовилися щодо співпраці у впровадженні "Електронної черги перетину кордону" ("єЧерги") на словацькому боці кордону. Також сторони готують відновлення аварійного імпорту електроенергії. Крім того, урядовці обговорили співпрацю в межах європейського інструменту SAFE.