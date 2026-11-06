Корецький: відновлюємо аеромедичну евакуацію пацієнтів повітряними суднами ДСНС

Кабінет міністрів затвердив порядок організації перевезень в межах аеромедичної евакуації пацієнтів повітряними суднами Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Це дасть змогу значно скоротити час транспортування між лікарнями пацієнтів, які потребують невідкладної спеціалізованої медичної допомоги, а також доправляти українців на лікування за кордон, зокрема в межах програми Medevac Ukraine. Наприклад, зараз дорога з Харкова до евакуаційного хабу в польському Жешуві наземним транспортом може зайняти 15-16 годин. Повітряним судном цей шлях можна подолати за 2-3 години", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, окремо уряд передбачив транспортування донорських органів для трансплантації, медичних бригад та необхідного обладнання.

Зазначається, що координацію евакуації здійснюватиме Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я, а ДСНС забезпечуватиме повітряні судна та екіпажі з урахуванням безпекових і погодних умов.

"Для пацієнтів у важкому стані кожна година має значення. Наше завдання – забезпечити їм можливість якомога швидше отримати необхідну медичну допомогу. Плануємо, що механізм запрацює до кінця року", – розповів Корецький.