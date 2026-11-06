Антикороргани та БФ "Спільнота Стерненка" підписали Меморандум про співпрацю

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП), Національне антикорупційне бюро та БФ "Спільнота Стерненка" підписали Меморандум про співпрацю, що передбачає, зокрема, обмін щодо ціноутворення та закупівель в оборонній сфері та закріплює механізм звітування щодо закупівель за кошти, спрямовані на оборону в межах угод про визнання винуватості, повідомили САП та НАБУ.

"Ми вже працюємо разом, щоб кошти з антикорупційних справ допомагали забезпечувати Сили оборони необхідною зброєю та майном. Меморандум закріплює та деталізує нашу співпрацю", – йдеться у повідомленні САП.

Водночас у рамках Меморандуму продовжуватимемо регулярний обмін інформацією щодо ціноутворення та закупівель в оборонній сфері. Крім того, Меморандум закріплює механізм звітування щодо закупівель для військових за кошти, спрямовані на оборону в межах угод про визнання винуватості, із застав та через інші передбачені законом механізми. Спеціалізована антикорупційна прокуратура регулярно оприлюднюватиме такі звіти на власних ресурсах.

Водночас публічна звітність щодо діяльності "Спільноти Стерненка" була і залишається невіддільною частиною роботи фонду. Зокрема, на сайті організації розміщена деталізована інформація про здійснені закупівлі. "Прозорість та підзвітність використання коштів з угод зі слідством – наш спільний пріоритет", – йдеться у повідомленні.

"Загалом у межах виконання угод наразі фонд отримав 56 888 932 гривні для здійснення закупівель для підрозділів Сил оборони. За ці кошти було закуплено та передано до війська 2060 FPV-дронів, 25 перехоплювачів шахедів, а також один безпілотний авіаційний комплекс", повідомили у САП.

"Дякуємо "Спільноті Стерненка" за співпрацю та допомогу війську. Працюємо далі, щоб результати боротьби з корупцією посилювали оборону України", – зазначається у повідомленні.