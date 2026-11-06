За час існування іспиту на рівень володіння держмовою його склало 362 тис. осіб – Нацкомісія

За час існування іспиту на рівень володіння державною мовою його склало 362 тис. осіб, а відмови у видачі сертифікатів становлять близько 3%, повідомила Національна комісія зі стандартів державної мови.

"Від початку діяльності Комісія зосередилася на двох ключових напрямах: розробленні та затвердженні стандартів державної мови й організації іспитів для визначення рівня володіння українською мовою. Ця робота має практичне значення як для розвитку української мови, так і для реалізації мовних прав громадян та виконання вимог законодавства", – йдеться в повідомленні Нацкомісії з нагоди сьомої річниці діяльності.

Там нагадали, що перший іспит на рівень володіння державною мовою відбувся 19 липня 2021 року.

Зокрема, за ці роки іспити склали понад 362 тис. осіб, видано понад 337 тис. державних сертифікатів, з яких 280 тис. підтверджують рівень володіння державною мовою, потрібний для виконання службових обов'язків, а майже 5 тис. – для набуття громадянства України.

Зазначається, що близько 83% сертифікатів для виконання службових обов'язків засвідчують рівень вільного володіння мовою. Відмови у видачі сертифікатів становлять орієнтовно 3% від кількості осіб, що складають іспит.

Серед підстав для відмови – недостатня кількість набраних балів, порушення академічної доброчесності та технічні збої під час складання іспиту, причому частка претендентів, які не набрали мінімуму, не перевищує 0,2%.

Крім того, зазначається, що за час роботи Комісія затвердила п'ять стандартів: "Українська мова як іноземна. Рівні загального володіння А1-С2", "Термінологія у сфері безпеки державного кордону", "Український правопис", "Термінологія в галузі охорони здоров'я та соціального забезпечення. Термінологія реабілітації", "Термінологія безбар'єрності".

"Особливе місце серед цих напрацювань посідає затвердження Українського правопису як стандарту державної мови 1 березня 2026 року, яке відбулося вперше в історії України й стало важливим етапом у роботі з удосконалення зводу правописних правил української мови", – йдеться в повідомленні.

Також сьогодні триває робота над стандартами: "Правнича термінологія. Термінологія конституційного права", "Термінологія у сфері кібербезпеки", "Термінологія пенітенціарної діяльності", "Правнича термінологія. Термінне поле з компонентом прав(о)", "Українська мова як іноземна для дітей шкільного віку. Рівні загального володіння А1-В2", "Термінологія відеоігрової сфери".

Як повідомлялося, 25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який передбачав створення Національна комісія зі стандартів державної мови.

6 листопада 2019 року Кабінет міністрів України утворив Нацкомісію – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, покликаний забезпечувати збереження й розвиток державної мови.