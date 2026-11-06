СБУ передала в суд справу агента ФСБ, який готував теракт на хімзаводі на Дніпропетровщині

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо агента ФСБ, який у березні 2026 року готував вибух на хімічному заводі на Дніпропетровщині.

"Тоді співробітники СБУ запобігли резонансному теракту і затримали фігуранта у Кам'янському "на гарячому", коли він споряджав саморобну бомбу у власній квартирі", – повідомляє пресслужба СБУ.

Як з'ясувало розслідування, завдання ворога виконував завербований російською спецслужбою слюсар вищевказаного підприємства. Для вчинення теракту він забрав зі схрону вибухову речовину, з якої мав виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) на основі 1,5 кг пластиду та закласти його під трубами в одному з цехів заводу. Після цього рашисти планували дистанційно активувати вибухівку під час робочої зміни, щоб спричинити найбільшу кількість жертв.

За матеріалами справи, слюсар потрапив до уваги фсб, коли шукав "легкі" заробітки у чатах тематичних Телеграм-каналів.

Після вербування він отримав тестове завдання: провести дорозвідку поблизу адмінбудівель місцевих ТЦК та "звітувати" куратору про військові об'єкти з найбільшим зосередженням людей.

Крім цього, фігурант відстежував для ворога авто та помешкання українських воїнів і членів їхніх родин, яких рашисти планували ліквідувати.

Невдовзі ФСБ передала агенту координати замаскованого у лісосмузі тайника, з якого він забрав вибухівку та електродетонатор для теракту на індустріальному об'єкті.

Під час обшуків у затриманого вилучено складові для СВП та 4 мобільні телефони, які він по черзі використовував для законспірованого зв'язку з рашистами.

За матеріалами СБУ фігурант обвинувачується ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України:

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.