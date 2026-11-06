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УЧХ провів тренінг з МГП для представників служби освітньої безпеки Київщини

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УЧХ провів тренінг з МГП для представників служби освітньої безпеки Київщини
Фото: Red Cross Ukraine

Представники служби освітньої безпеки Київської області пройшли тренінг з міжнародного гуманітарного права (МГП) від Українського Червоного Хреста (УЧХ). 

“Працівники та інспектори служби освітньої безпеки Бориспільського, Обухівського та Броварського районних управлінь поліції Київської області взяли участь у дводенному тренінгу з міжнародного гуманітарного права, організованому Українським Червоним Хрестом”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Під час навчання учасники розглянули, як МГП захищає цивільне населення та осіб, які не беруть або припинили брати участь у бойових діях, а також які обмеження встановлює щодо засобів і методів ведення війни.

“Ці знання важливі для поліцейських, які щодня взаємодіють із дітьми та забезпечують безпеку в закладах освіти, особливо в умовах збройного конфлікту”, - зазначили в УЧХ.

Поліцейські також ознайомилися зі структурою та основоположними принципами Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, діяльністю УЧХ та правилами використання та правового захисту емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного Кристала.

Тренінг провели фахівчині відділу міжнародного гуманітарного права УЧХ.

#тчху #тренінг
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