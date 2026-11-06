Апеляція підтвердила конфіскацію активів ексначальника районного ТЦК та СП Одеської області

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) підтвердила рішення ВАКС щодо визнання необґрунтованими активів на суму майже 2 млн грн, якими користується родина колишнього начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області Сергія Корака.

"5 листопада 2026 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін рішення ВАКС від 3 квітня 2026 року, яким визнано необґрунтованими активи, якими користується родина колишнього начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області С. Корака", – йдеться у повідомленні Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

Мова йде про два автомобілі: "Toyota C-HR HYBRID", 2022 року випуску, вартістю 1 381 630 грн та "Toyota C-HR", 2021 року випуску, вартістю 564 789 грн. Попри те, що автомобілі придбали близькі родичі посадовця, він прямо чи опосередковано міг вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження. При цьому ані сам посадовець, ані його родичі не мали фінансової змоги набути у власність ці активи.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення.