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Петиція до Кабміну про скасування для депутатів відстрочки від мобілізації набрала лише 4 тис. голосів

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Петиція до Кабміну про скасування для депутатів відстрочки від мобілізації набрала лише 4 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом скасувати для народних депутатів відстрочку від мобілізації не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 5 серпня і станом на 6 листопада вона набрала лише 4 тис. із необхідних для розгляду 25 тис. голосів.

"У зв'язку з необхідністю забезпечення рівності всіх громадян перед законом і загальною мобілізацією в умовах воєнного стану, просимо розглянути можливість скасування бронювання від призову для всіх народних депутатів України, щоб вони несли спільну відповідальність за оборону країни разом з іншими громадянами", – йшлося у петиції.

Згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов'язані народні депутати України не підлягають призову на військову службу під час мобілізації

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#мобілізація #петиція
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