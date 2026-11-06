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СБУ проводить обшук у співробітника ГУР, стверджує адвокат Найєм

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СБУ проводить обшук у співробітника ГУР, стверджує адвокат Найєм

Адвокат Масі Найєм вранці в п'ятницю, 6 листопада, повідомив про проведення обшуку у співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Начебто по справі Монако. Проводить його СБУ", – написав Найєм в соцмережі Facebook.

Найєм заявив, що прибув на місце як адвокат військовослужбовця. Він також додав що співробітники СБУ вибили двері та повалили на землю його клієнта.

"Згідно закону мали б дочекатись внутрішню безпеку ГУР. Не дочекались". – додав Найєм.

У агентства "Інтерфакс-Україна" наразі немає підтвердження або спростування інформації про проведення обшуку.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#гур #обшук #сбу
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