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На Київщині внаслідок російських ударів пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, є поранені

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На Київщині внаслідок російських ударів пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, є поранені
Фото: https://t.me/tkachenkotymur

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київщину в Бориспільському районі сталася пожежа у приватному житловому будинку та господарській будівлі. Обидві споруди повністю знищені, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Троє місцевих жителів зазнали травм. Двоє з них отримали гостру реакцію на стрес, ще один чоловік – черепно-мозкову травму та садна кінцівки. Усім надали необхідну медичну допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Крім того, у Білоцерківському та Обухівському районах пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Також в Обухівському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в навчальному корпусі та гуртожитку закладу освіти.

На місцях працюють оперативні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київщина #наслідки #обстріли #енергетика
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