Окупанти атакують енергетичну інфраструктуру Кіровоградської області – ОВА

Російські війська вночі та зранку атакували енергетичні об'єкти Кіровоградської області, обійшлося без постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович.

"Вночі і зранку ворог продовжує атакувати Кіровоградщину. Під ударом знову наша енергетика. Головне – за цю ніч та ранок обійшлося без загиблих та травмованих", – написав Райкович у Телеграмі у п'ятницю.

Райкович також зазначив, що медичну допомогу надали всім, хто постраждав увечері у четвер, 5 листопада (було відомо про трьох потерпілих) через ворожу атаку в Олександрівській громаді, де сталася пожежа у житловому будинку.