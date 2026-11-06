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Ранкова ворожа атака на Рівненщину спричинила загибель людини та руйнування в Сарненському районі – ОВА

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Одна людина загинула внаслідок ранкової ворожої атаки на територію Рівненської області, де зафіксовано пошкодження житлового будинку та вантажного автомобіля в Сарненському районі, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у п'ятницю вранці.

"Чоловік загинув внаслідок ранкової атаки на Рівненщину. Сталося це в одному з сіл Сарненського району. Крім того, за попередньою інформацією, був пошкоджений будинок та вантажівка. Представники відповідних служб працюють на місці події. Мої співчуття рідним загиблого", – написав Коваль у своєму телеграм-каналі.

На місцях влучань працюють профільні служби для ліквідації наслідків обстрілу та фіксації чергового злочину російських військ.

 

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#рівненщина #загиблий #атака
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