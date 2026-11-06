Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою колишнього заступника начальника департаменту ОГП та ще одну підозрювану

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) відхилила апеляційні скарги сторони захисту та залишила без змін запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для колишнього заступника начальника департаменту Офісу генерального прокурора (ОГП) та ще однієї підозрюваної з альтернативою застави у розмірі 93,184 млн грн і 15 млн грн відповідно, повідомляє пресслужба суду у п'ятницю.

"5 листопада 2026 року Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторін захисту на ухвали слідчих суддів ВАКС від 29.10.2026 про продовження строку тримання під вартою колишнього заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора та ще однієї підозрюваної... За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила апеляційні скарги сторін захисту без задоволення, а ухвали слідчих суддів ВАКС – без змін", – ідеться у повідомленні.

У суді зазначили, що станом на час розгляду скарг визначені застави не внесені, а підозрювані далі перебувають під вартою. Ухвали Апеляційної палати набрали законної сили одразу після проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягають. Рішення стосуються справ № 991/12938/26 та № 991/12939/26.