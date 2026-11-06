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Нічна ворожа атака на Київщину травмувала трьох людей і пошкодила енергоінфраструктуру – ОВА

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Троє жителів Бориспільського району Київської області зазнали травм, а також зафіксовано руйнування житлового будинку, пошкодження об'єктів енергетики та освітніх закладів унаслідок масованої нічної атаки російських військ на регіон, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у п'ятницю вранці.

"На жаль, внаслідок нічної ворожої атаки на Київщині травмовано трьох людей у Бориспільському районі. Сталася пожежа у приватному житловому будинку та господарській будівлі. Обидві споруди повністю знищені. Троє місцевих жителів зазнали травм. Двоє з них отримали гостру реакцію на стрес, ще один чоловік – черепно-мозкову травму та садна кінцівки. Усім надали необхідну медичну допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася", – написав Ткаченко у своєму телеграм-каналі.

За словами очільника обласної адміністрації, у Білоцерківському та Обухівському районах внаслідок ударів пошкоджень зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури. Крім того, в Обухівському районі вибухова хвиля вибила вікна в навчальному корпусі та гуртожитку закладу освіти. На місцях влучань працюють оперативні служби та профільні підрозділи для ліквідації наслідків нічного обстрілу.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#постраждалі #київщина #атака
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