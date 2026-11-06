Рятувальники врятували людину під час пожежі у багатоповерхівці в Дніпровському районі Києва – ДСНС

Вогнеборці врятували людину під час гасіння пожежі у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку в Дніпровському районі столиці, повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві у п'ятницю вранці.

"06 листопада о 06:36 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Празькій. Сталося загоряння в одній із квартир на 6-му поверсі житлової дев'ятиповерхівки. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували людину та передали медикам. О 07:22 пожежу ліквідували на площі 6 кв. м", – ідеться в повідомленні відомства у телеграм-каналі.

Причину виникнення займання встановлюватимуть правоохоронці.