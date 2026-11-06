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Повітряні сили ЗСУ знищили й подавили 196 ворожих БпЛА цієї ночі

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Повітряні сили ЗСУ знищили й подавили 196 ворожих БпЛА цієї ночі
Фото: НГУ

Сили оборони України в ніч на п'ятницю знешкодили 196 ворожих безпілотних літальних апаратів, проте зафіксовані влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України у Телеграм у п'ятницю.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 196 ворожих БпЛА типу Shahed (70 із них – реактивні), "Гербера", дронів інших типів", – йдеться у повідомленні.

Загалом у ніч на 6 листопада (з 18:00 5 листопада) противник атакував 227 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них – реактивні), "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське, Чауда.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на восьми локаціях.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили: "Близько 15 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!.. Тримаймо небо!"

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#ппо #збиття #цілі
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