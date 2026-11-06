Ворожі БпЛА пошкодили інфраструктуру та житло в п'яти районах Дніпропетровщини – ОВА

Російські війська понад 10 разів атакували безпілотними літальними апаратами п'ять районів Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватні будинки, адміністративна будівля, спортивний комплекс та автомобілі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у п'ятницю вранці.

"Понад 10 разів ворог атакував п'ять районів безпілотниками. У Дніпровському районі потерпали Новоолександрівська та Миколаївська громади. Понівечені інфраструктура, приватні оселі, автівка. У Кам'янському пошкоджений спортивний комплекс. У Кам'янському районі росіяни цілили по П'ятихатській та Саксаганській громадах. Понівечена інфраструктура", – написав Ганжа у телеграм-каналі.

Крім того, ворожих ударів зазнали Нікополь, Марганецька й Покровська громади у Нікопольському районі, адміністративна будівля в Роздорській громаді Синельниківського району, а також інфраструктура й легковий автомобіль у Кривому Розі.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/33145