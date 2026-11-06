Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ворожі БпЛА пошкодили інфраструктуру та житло в п'яти районах Дніпропетровщини – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Ворожі БпЛА пошкодили інфраструктуру та житло в п'яти районах Дніпропетровщини – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська понад 10 разів атакували безпілотними літальними апаратами п'ять районів Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватні будинки, адміністративна будівля, спортивний комплекс та автомобілі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у п'ятницю вранці.

"Понад 10 разів ворог атакував п'ять районів безпілотниками. У Дніпровському районі потерпали Новоолександрівська та Миколаївська громади. Понівечені інфраструктура, приватні оселі, автівка. У Кам'янському пошкоджений спортивний комплекс. У Кам'янському районі росіяни цілили по П'ятихатській та Саксаганській громадах. Понівечена інфраструктура", – написав Ганжа у телеграм-каналі.

Крім того, ворожих ударів зазнали Нікополь, Марганецька й Покровська громади у Нікопольському районі, адміністративна будівля в Роздорській громаді Синельниківського району, а також інфраструктура й легковий автомобіль у Кривому Розі.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/33145

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#дніпропетровщина #атаки #бпла
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ВАКС взяв під варту з альтернативою застави в 15 млн грн фігуранта "Карфагену" – заступника начальника ДСР Нацполіції Ценова

ВАКС взяв під варту з альтернативою застави в 15 млн грн фігуранта "Карфагену" – заступника начальника ДСР Нацполіції Ценова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) в четвер обрав запобіжний захід фігуранту злочинної організації, викритої антикорупційними органами України, – першо…

Читати