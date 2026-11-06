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Падіння ворожого БпЛА спричинило пожежу сухої трави в Кременчуцькому районі – ОВА

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Падіння ворожого БпЛА спричинило пожежу сухої трави в Кременчуцькому районі – ОВА
Фото: https://t.me/poltavskaOVA

Падіння російського безпілотного літального апарата на відкритій території у Горішньоплавнівській громаді Кременчуцького району Полтавської області призвело до займання сухої рослинності, минулося без постраждалих та руйнувань, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у п'ятницю вранці.

"У Горішньоплавнівській громаді Кременчуцького району ворожий БпЛА впав на відкритій місцевості. Виникла пожежа сухої рослинності. Інформації щодо травмованих чи руйнувань до екстрених служб не надходило", – написав Дяківнич у телеграм-каналі.

 

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Редактор · Політичні новини
#пожежа #полтавщина #бпла
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