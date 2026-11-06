Ворожі обстріли на Сумщині травмували шістьох людей, зокрема, неповнолітню – поліція

Шестеро цивільних осіб, серед яких 16-річна дівчина, зазнали травм унаслідок російських атак на населені пункти Сумської області, повідомляє Національна поліція України у п'ятницю вранці.

"Минулої доби ворог завдав ударів по 13 населеним пунктам у двох районах Сумщини. Глухівська громада. Внаслідок влучання ворожого безпілотника травмовано 51-річну жінку, постраждала 16-річна дівчина. До медичного закладу звернулися чоловіки віком 66 та 46 років, жінки віком 41, 53 роки, які отримали травми 4 листопада внаслідок ворожих ударів по Середино-Будській громаді", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки, які обстежили території та задокументували доказову базу воєнних злочинів РФ.