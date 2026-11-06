Окупанти за добу втратили 2440 осіб та 1395 БпЛА

Сили оборони України за добу ліквідували 2440 окупантів, 54 артилерійські системи, 1395 БпЛА, а також 673 авто та 5 одиниць спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у Телеграм.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.26 склали особового складу – близько 1 601 830 (+2440) осіб, танків – 12 456 (+2) од., бойових броньованих машин – 25 651 (+8) од., артилерійських систем – 51 956 (+54) од., РСЗВ – 2 254 (+0) од., засоби ППО – 1 744 (+6) од., літаків – 452 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 3 085 (+8) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 597 616 (+1395) од., крилаті ракети – 5 192 (+0) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 170 929 (+673) од., спеціальна техніка – 4 878 (+5) од.", – йдеться в повідомленні.