6 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

6 листопада в Україні та світі відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів, День визволення Києва.

Ще сьогодні День орієнтування без компасу, Всесвітній день без паперу.

Православна церква вшановує пам'ять Святого ісповідника Павла, архієпископа Царгородського.

День 1719 Російська агресія - Day 1719 Russian aggression

Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 56 / 4.

З року в рік 6 листопада проходить Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час воєнних та збройних конфліктів, який встановила Генеральна Асамблея ООН у 2001 році, посилаючись на Декларацію тисячоліття, де зазначено охороняти довкілля.

Природні ресурси та екосистеми надзвичайно страждають під час воєнних дій. Після вивчення екологічних наслідків, ООН переконались в тому, що шкода довкіллю призводить до смерті людей та втрати матеріальних цінностей, виходить за межі однієї країни та нинішнього покоління.

В України суттєво постраждав стан довкілля під час війни, війна триває, руйнує все довкола, тому для нашої країни цей день набув нового, вкрай важливого значення. Заміновані території, токсичні залишки від ракет та снарядів, затоплення від підриву дамби, зруйновані заповідники та природні середовища існування тварин.

День визволення Києва

День визволення Києва — це день, коли столицю України було звільнено від нацистської окупації, який відзначається 6 листопада. Цього дня у 1943 році радянські війська визволили місто в ході Київської наступальної операції, яка була ключовим етапом битви за Дніпро. Місто перебувало під окупацією 778 днів.

Цей день нагадує про мужність і самопожертву захисників, а також вшановує пам'ять полеглих героїв.

День орієнтування без компасу

6 листопада відзначають День орієнтування без компасу або День "Загублених без компаса", щоб привернути увагу до напрямку нашого життя або його відсутності. У цей день ми ставимо собі складні запитання.

Всесвітній день без паперу

6 листопада відзначають щорічне свято – Всесвітній день без паперу.

Всесвітній день без паперу був створений за ініціативи некомерційної організації "Асоціація з керування інформацією та зображеннями". AIIM спочатку запровадила святкову дату на четвертий четвер листопада. Але нещодавно було встановлено фіксований День без паперу – 6 листопада.

Організатори рекомендують населенню та підприємствам країн відмовитися від використання паперу хоча б на одну добу. Члени Асоціації переймаються тим, що людство неекономно витрачає цей ресурс на роботі та для особистих цілей. Метою святкування є пропаганда скорочення витрат паперу у всьому світі.

Згідно з науковими дослідженнями, в середньому один офісний працівник витрачає близько 40 аркушів на день. Це нераціонально та неекономно. Майже половина паперового об’єму витрачається марно, оскільки більшість бізнес-процесів переведено в електронний формат.

Народилися в цей день:

100 років від дня народження Михайла Даниловича Клименка (1926–1998), українського поета, одного із засновників Житомирської обласної письменницької організації Спілки письменників України;

100 років від дня заснування (1926) в Харкові Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (на той час - Інститут Тараса Шевченка з філією в Києві у системі Народного комісаріату освіти УСРР);

90 років від дня відкриття (1936) Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша (на той час - Херсонський державний український драматичний театр).

Ще цього дня:

1942 - Відбувся перший політ німецького літака Хейнкель Heinkel He 219 "Пугач", на якому вперше в історії почали серійно встановлювати пневмокатапульту для пілота;

1951 - Почав працювати Київський професійний телецентр на Хрещатику, 26. Початок історії Українського телебачення.

1960 - У Києві запущена перша черга метрополітену — 5-кілометрова ділянка Святошино-Броварської лінії з'єднала станції "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна", "Дніпро";

1964 - Здано в експлуатацію Тернопільський порцеляновий завод;

1980 - У Миколаєві збудований новий Інгульський міст, довжина моста складала 485 м;

1987 - У Києві відкрито 28-у станцію метрополітену — "Ленінська" (нині- "Театральна");

1998 - Повінь на Закарпатті;

1999 - В Австралії 54,5 % виборців висловилось проти проголошення країни республікою, знову визнавши формальним главою держави британського монарха.

Церковне свято

Святого ісповідника Павла, архієпископа Царгородського

Святий сповідник Павло, архієпископ Царгородський, — архієпископ, який жив у IV столітті та захищав ортодоксальне християнство проти аріанства. Його пам'ять вшановується православною та греко-католицькою церквами 6 листопада. Через свою непохитну віру він зазнав численних вигнань і був жорстоко вбитий близько 350 року за наказом аріанських правителів. Народився в місті Солунь (сучасна Греція). Спочатку був писарем, а потім дияконом константинопольського патріарха Олександра. Після смерті Олександра був обраний його наступником, ставши архієпископом Царгорода. Був затятим захисником Нікейського символу віри, який стверджував рівність Сина Божого з Богом Отцем, проти аріанства. Імператор Констанцій II, прихильник аріанства, двічі усував Павла з престолу, що призвело до його вигнань. Під час останнього вигнання в Месопотамії, Сирії, а згодом у Вірменії, аріани шість днів морили його голодом, а потім задушили близько 350 року.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Анатолій, Арсен, Василь, Віктор, Гаврило, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Єфросинія, Клавдія, Ніна, Олександра.

З прикмет цього дня:

Ворони зібралися в зграї — до снігу; перший сніг — зима буде сніжною; якщо на вікнах іній — весна буде теплою; тепло цього дня — до невеликих морозів взимку.

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