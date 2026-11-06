США наступного тижня проведуть в Абу-Дабі тристоронні мирні переговори з Україною та РФ – Кушнер

Сполучені Штати наступного тижня проведуть в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати, ОАЕ) перші з лютого тристоронні мирні обговорення за участю України та Російської Федерації, повідомив зять і радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер у ніч на п'ятницю.

"Наступного тижня в Абу-Дабі Сполучені Штати проведуть перші тристоронні мирні обговорення з Україною та Росією з лютого. Ми працювали з обома сторонами, щоб розробити серйозні пропозиції, які зроблять ці обговорення якомога змістовнішими та продуктивнішими. Президент Трамп визначив досягнення миру як пріоритет. Наш акцент – на виконанні складної, детальної роботи, необхідної для перетворення цієї мети на всеосяжну та сталу угоду", – написав Кушнер у соцмережі X.

Він також поінформував про проведення у Брюсселі (Бельгія) змістовних дискусій американської делегації з представниками України, НАТО та європейських держав-партнерів щодо двох взаємопов'язаних складових тривалого миру – гарантій безпеки для України та ширшої європейської архітектури безпеки.

"Ми інтенсивно працюємо з усіма сторонами, щоб знайти практичні рішення, які можуть покласти край цій війні та закласти основи для тривалого миру. Наша мета – усунути безпекові занепокоєння всіх сторін через практичні, взаємно погоджені домовленості, які зменшать ризик майбутніх конфліктів", – підсумував Кушнер.

Раніше, президент США Дональд Трамп заявив про підготовку масштабної угоди щодо врегулювання війни в Україні, яка може вийти за межі двостороннього формату й охопити всю Європу, а також анонсував нові повідомлення впродовж найближчих одного-двох тижнів.

Як повідомлялося, Україна розраховує на подальше посилення американської підтримки за підсумками проміжних виборів до Конгресу США та очікує проведення найближчими днями переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) щодо безпекових питань і можливого порядку денного зустрічі лідерів.

Джерело: https://x.com/jaredkushner/status/2118460496563122535?a=-KuUmKM7eYK1nHhuwzE&s=20