Уряд Литви виділив EUR12,3 млн на соціальну підтримку українських біженців і ще EUR30,1 млн на соцвиплати

Уряд Литви схвалив виділення з позикових коштів понад EUR42,4 млн Міністерству соціального захисту та праці (МСЗП), з яких EUR12,3 млн спрямовано на фінансування соціальної підтримки українців, які знайшли притулок у країні через повномасштабну війну РФ, а ще EUR30,1 млн – на компенсації витрат із надання індивідуальної допомоги у листопаді, повідомляє портал Delfi.

Згідно з ухваленими урядовими постановами, підготовленими Міністерством фінансів Литви, більшість суми на підтримку громадян України – близько EUR12,1 млн – призначена для відшкодування витрат за липень-вересень поточного року. Зокрема, майже EUR6,7 млн передбачено на виплати дітям, близько EUR1,8 млн – на соціальні виплати, EUR1,5 млн – на часткову компенсацію оренди житла, а майже EUR1,1 млн – на соціальну допомогу й покриття витрат на опалення та водопостачання.

Ще EUR213 тис. спрямовано на фінансування видатків за жовтень-листопад, включно із соціальною опікою над неповнолітніми українцями, які прибули до країни самостійно, одноразовими виплатами на облаштування та компенсацією витрат на навчання дітей. У литовському Мінфіні пояснили, що відповідні видатки виділяються додатково за фактом звернень, оскільки під час формування державного бюджету розрахувати точний обсяг потреб було складно.

Водночас другим рішенням уряд Литви спрямував EUR30,1 млн на листопадові виплати компенсацій витрат із надання індивідуальної допомоги особам з інвалідністю. За даними МСЗП, упродовж перших трьох кварталів 2026 року такі щомісячні виплати отримували в середньому 132,8 тис. осіб проти 121,4 тис. роком раніше.

Загальна потреба на ці виплати у 2026 році становила EUR406,6 млн при початково закладених у бюджеті EUR352 млн, до яких згодом додали EUR15,9 млн зекономлених ресурсів та EUR10 млн позикових коштів. У четвертому кварталі року загальна додаткова потреба у фінансуванні за цією статтею сягнула EUR69,4 млн, або EUR66,3 млн з урахуванням перерозподілу EUR3,1 млн економії за іншими програмами, з яких на грудневі виплати знадобиться ще EUR36,2 млн. По залишок коштів на грудень МСЗП планує звернутися до Міністерства фінансів пізніше після оцінки даних від муніципалітетів.

Джерело: https://www.delfi.lt/ru/news/politics/pravitelstvo-litvy-vydelilo-bolee-42-mln-evro-na-socialnye-vyplaty-i-pomoshch-ukraincam-120329702