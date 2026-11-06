Україна може розглянути онлайн-голосування для забезпечення виборчого права військових – Зеленський

Україна може розглянути можливість запровадження онлайн-голосування на виборах за умови напрацювання Верховною Радою відповідних законодавчих рішень, які гарантуватимуть участь у волевиявленні військовослужбовців на передовій, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF у четвер.

"Усі професії важливі, але під час війни професія солдата є найважливішою, бо солдати ризикують своїм життям. І дозволити проведення виборів, але не дати змоги проголосувати солдатам – це несправедливо. Це на 100% несправедливо. Ми можемо подумати про онлайн-вибори. Це, можливо, реально, але тоді парламент має шукати і знайти рішення", – сказав Зеленський.

Президент пояснив, що наразі військовослужбовці Збройних сил України на фронті виступають проти проведення виборів через відсутність технічної можливості організувати голосування в окопах, де перебувають мільйони захисників. Президент наголосив, що саме воїни зберегли і продовжують захищати українську державність, тому забезпечення їхнього першочергового права обирати главу держави є базовою умовою справедливого виборчого процесу.

Джерело: https://t.me/ClashReport/104731

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