Трамп анонсував масштабну угоду щодо України за можливою участю всієї Європи

Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку масштабної угоди щодо врегулювання війни в Україні, яка може вийти за межі двостороннього формату й охопити всю Європу, а також анонсував нові повідомлення впродовж найближчих одного-двох тижнів, повідомляє Clash Report у ніч на п'ятницю.

"Буде угода. Це буде велика угода, і вона охопить більше ніж Україну. Це буде дуже велика угода, яка залучить більше ніж Україну, і я навіть можу сказати, що вона може охопити всю Європу. Це буде велика, прекрасна угода, і всі будуть у захваті", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті Білого дому в четвер.

Водночас американський лідер залишив відкритими деталі щодо підписантів, термінів укладення домовленостей, територіальних питань, гарантій безпеки чи санкційного режиму, проте пообіцяв оприлюднення низки новин упродовж наступних одного-двох тижнів.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи порушує він у контактах із Володимиром Путіним тему російських ударів по цивільному населенню України, глава Білого дому зазначив, що постійно привертає увагу до цього питання з обох сторін. За оцінкою Трампа, сукупні втрати Росії та України у війні сягають близько 25 тис. осіб щомісяця.

Як зазначає видання, заява президента США пролунала за кілька годин після повідомлення президента України Володимира Зеленського про обговорення з американськими посадовцями можливості зимового припинення вогню на тлі масованих російських ударів по українській енергосистемі.

Джерело: https://clashreport.com/world/articles/trump-says-big-ukraine-agreement-coming-could-involve-all-of-europe-gz0t9802rg8