Україна має боротися за розблокування зупинених $16 млрд допомоги від США – Зеленський

Україна має оперативно вибудувати діалог із новою політичною конфігурацією у США для залучення додаткової підтримки та домагатися виділення зупинених раніше $16 млрд допомоги, паралельно узгоджуючи дієві гарантії безпеки напередодні переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) 10-11 листопада, заявив президент України Володимир Зеленський у четвер.

"Зараз в нас можуть зрости шанси на отримання додаткової допомоги від Сполучених Штатів Америки. В України немає іншого виходу, крім як посилювати себе. Допоки йде війна як мінімум. І тому треба працювати над пакетом від Сполучених Штатів Америки. Треба піднімати питання про те, що з минулих домовленостей і рішень 16 мільярдів були зупинені й не надані Україні. Ми вдячні за все, що було дано, але як мінімум за ці гроші Україна повинна боротися", – сказав Зеленський в інтерв'ю для національного телемарафону "Єдині новини".

Президент наголосив на необхідності швидко консолідувати двопартійну підтримку у Вашингтоні з огляду на перерозподіл політичних сил після американських виборів.

Коментуючи зустріч у Брюсселі за участю представників Європейського Союзу, НАТО та США щодо гарантій безпеки, президент зазначив, що підсумковий документ має містити чіткий перелік конкретних дій, засобів і термінів реагування партнерів на випадок повторної російської агресії.

"Тобто ця дискусія багаторівнева. Вона повинна напрацювати відповіді на запитання, які можуть виникнути під час дискусії в Еміратах 10-11 листопада", – пояснив Зеленський.

Крім того, президент відзначив першу в історії участь України в Іберо-американському саміті на особисте запрошення прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. За словами Зеленського, Київ розширює дипломатичну підтримку серед держав Латинської Америки та Африканського континенту під час голосувань у Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, оскільки позиція всіх континентів матиме вагомий вплив на досягнення справедливого миру після завершення війни.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21682

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