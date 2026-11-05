Україна очікує переговорів в Абу-Дабі та розраховує на нову динаміку підтримки після виборів у США – Сибіга

Україна розраховує на подальше посилення американської підтримки за підсумками проміжних виборів до Конгресу США та очікує проведення найближчими днями переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) щодо безпекових питань і можливого порядку денного зустрічі лідерів, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у четвер.

"Безумовно, після проміжних виборів до Конгресу США ми очікуємо нової динаміки. Будь-які зміни завжди відкривають нові можливості. Тож так, ми розраховуємо на нову динаміку та нові кроки на підтримку України. Ми потрібні США, адже наша безпека невіддільна від безпеки Сполучених Штатів... Найближчими днями очікуємо переговорів в Абу-Дабі. Зосередимося на безпековому порядку денному, заходах зміцнення довіри та можливому порядку денному потенційної зустрічі Зеленського й Путіна", – сказав Сибіга на пресконференції в Бухаресті.

Глава зовнішньополітичного відомства наголосив на важливості американського лідерства у мирному процесі, яке має доповнюватися посиленою роллю Європи. За словами міністра, Київ використовує кожну нагоду для прискорення мирних зусиль та напрацював дієві пропозиції щодо подальшої залученості президента США Дональда Трампа до переговорного процесу.

Водночас у Російської Федерації наразі відсутні ознаки готовності до змістовного діалогу як на полі бою, так і на дипломатичному рівні, зазначив Сибіга.

"Ні на місцях, ні на полі бою ми не бачимо жодних ознак готовності Росії до серйозних переговорів. Досягти справедливого і всеосяжного миру можна лише тиском на Росію, санкціями, посиленням України та пакетом стримування для неї", – підсумував глава українського МЗС.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/10932

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