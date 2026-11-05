Іспанія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на EUR437 млн – Зеленський

Іспанія надає Україні новий пакет військової допомоги загальним обсягом EUR437 млн для зміцнення обороноздатності країни, повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського за підсумками його зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді в четвер.

"Цього року Росія пошкодила більше наших локомотивів, ніж за всі попередні роки цієї війни. Під постійними атаками енергомережа й водопостачання. Складна ситуація, особливо в Києві, і кожен крок гуманітарної підтримки також дуже важливий", – сказав Зеленський.

Під час зустрічі лідери обговорили наповнення нового оборонного пакета, про виділення якого оголосив Санчес, а також найактуальніші потреби України у захисті на тлі російських ударів по об'єктах енергетики, логістики та залізниці.

Президент України подякував уряду Іспанії за послідовну підтримку впродовж усіх років повномасштабної війни та висловив співчуття у зв'язку із залізничною катастрофою в іспанському Толедо, яка забрала десятки життів.

"Щодня Росія вбиває наших людей, і українці знають, наскільки кожна втрата життя болюча", – додав Зеленський.

Джерело: https://president.gov.ua/news/ispaniya-nadaye-ukrayini-novij-paket-vijskovoyi-dopomogi-na-107181