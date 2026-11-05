Зеленський закликав Іспанію та країни Латинської Америки допомогти з обладнанням для енергосистеми України

Україна потребує оперативних постачань сумісного з українською електромережею енергетичного обладнання для відновлення пошкоджених російськими обстрілами об'єктів генерації та запрошує до прямої співпраці виробників з Іспанії та держав Латинської Америки, заявив президент України Володимир Зеленський у четвер.

"Нам потрібне обладнання, сумісне з нашою електромережею. І потрібне швидко. Тому, будь ласка, допоможіть нам налагодити прямі контакти з вашими компаніями, з вашими виробниками та якнайшвидше забезпечити ці постачання в Україну", – цитує президента його пресслужба на сайті офісу президента України.

За словами глави Української держави, внаслідок цілеспрямованих ударів РФ постраждала кожна електростанція в Україні, тому країні терміново необхідні трансформатори, силові кабелі, сучасне електротехнічне устаткування, а також дизельні й газові генератори. Зокрема, Київ зацікавлений у постачанні трансформаторів із Бразилії, Мексики, Аргентини та Колумбії, силових кабелів із Чилі, а також кабелів, генераторів та іншого електротехнічного обладнання з Іспанії.

Крім того, президент наголосив на критичній потребі у посиленні засобів протиповітряної оборони та запропонував державам-учасницям саміту долучатися до фінансування й розвитку спільного виробництва безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби у форматі угод Drone Deals для захисту кордонів, морських акваторій та ліквідації наслідків стихійних лих.

Водночас Зеленський закликав лідерів країн Іберо-американського регіону твердо захищати принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй і публічно засуджувати воєнні злочини РФ. Президент поінформував учасників зустрічі про розбір завалів у селищі Комишуваха після удару російськими авіабомбами, внаслідок якого могли загинути майже 100 людей, а також про примусовий призов викрадених у дитинстві українських громадян до лав російської армії. За його оцінкою, гуманітарна операція в Олешках за участю першої леді США Меланії Трамп засвідчила можливість швидкого припинення бойових дій та повернення полонених і депортованих дітей за наявності відповідного наказу з боку керівництва РФ.

У спеціальній панелі саміту разом із Зеленським та прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом взяли участь президенти Гватемали, Гондурасу та Португалії, віцепрезидент Еквадору, прем'єр-міністр Андорри, глави МЗС Панами та Уругваю, заступники міністрів закордонних справ Бразилії та Домініканської Республіки, представники Коста-Рики, Мексики, Перу й Чилі, а також президент Європейської ради, віцепрезидентка Європейської комісії та генеральний секретар ООН.

Раніше, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з королем Іспанії Феліпе VI обговорив подальше зміцнення української протиповітряної оборони на тлі щоденних російських атак та висловив співчуття іспанському народу у зв'язку із залізничною катастрофою в Толедо.

Джерело: https://president.gov.ua/news/nam-potribne-obladnannya-sumisne-z-nashoyu-elektromerezheyu-107177