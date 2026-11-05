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Ворожий БпЛА зруйнував будинок і травмував трьох людей у Кропивницькому районі – ДСНС

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Троє людей зазнали травм унаслідок влучання російського безпілотного літального апарата (БпЛА) та руйнування приватного житлового будинку в Кропивницькому районі Кіровоградської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у четвер ввечері.

"У Кропивницькому районі через удар безпілотника рф зруйновано приватний житловий будинок. На місці влучання виникла пожежа на площі 40 кв. м. Троє людей отримали травми. Постраждалих передали працівникам екстреної медичної допомоги. Вогнеборці ліквідували пожежу", – ідеться в повідомленні відомства у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/79784

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#постраждалі #кіровоградщина #бпла
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