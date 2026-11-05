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Україна готова ділитися з Молдовою оборонним досвідом протидії російським дронам – Сибіга

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з віцепрем'єр-міністром, главою зовнішньополітичного відомства Молдови Міхаєм Попшоєм обговорив відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу обох держав до Європейського Союзу до кінця року, стабілізацію енергопостачання та готовність Києва передавати оборонний досвід на тлі почастішання інцидентів із російськими безпілотниками, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у четвер.

"Останніми місяцями Молдова також зіткнулася зі збільшенням кількості інцидентів із російськими безпілотниками. Україна готова передавати нашим сусідам свій досвід у сфері оборони. Зміцнення регіональної безпеки є нашим спільним пріоритетом. Ми готові й надалі захищати наші країни та регіон загалом", – сказав Сибіга.

Під час переговорів глава українського МЗС поінформував молдовського колегу про останні російські удари по енергетичній інфраструктурі України, які призвели до перебоїв з електро- та водопостачанням у Києві, Дніпрі, Житомирі та інших містах. Співрозмовники розглянули подальшу взаємодію для ліквідації наслідків ворожих обстрілів і стабілізації роботи енергосистеми.

Окрему увагу міністри приділили двосторонній співпраці та досягнутому прогресу на спільному шляху до членства у Євросоюзі, відзначивши важливість відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС для України та Молдови до кінця поточного року.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/10931

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#сибіга #співпраця #молдова
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