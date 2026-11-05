У Словаччині затримано українця за підозрою у вбивстві співвітчизника в готелі: вони не є військовослужбовцями – МЗС

Громадянин України загинув від ножових поранень у готелі в словацькому Тренчині, ще одного українця затримано за підозрою у вбивстві, розшукується ще один учасник інциденту, повідомила пресслужба українського Міністерства закордонних справ журналістам.

"У ніч на 5 листопада у готелі "SOG" у м. Тренчин внаслідок ножових поранень загинув громадянин України. За інформацією Регіонального управління поліції в Тренчині, чоловік отримав два колото-різані поранення в ділянки серця та живота і помер від отриманих травм та гострої внутрішньої кровотечі", – йдеться у повідомленні.

За підозрою у вчиненні цього злочину затримано іншого громадянина України. Ще один громадянин, який знаходився на місці інциденту, перебуває в розшуку, розповіли у відомстві. Регіональною кримінальною поліцією в Тренчині відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

"Всі згадані особи – цивільні. Двоє з них перебували в Словаччини у службовому відрядженні та не є військовослужбовцями Сил оборони України. Просимо не розповсюджувати недостовірну інформацію", – заявили у МЗС.

Зазначається, що посольство України в Словаччині встановило контакт із дружиною загиблого для сприяння у вирішенні питань щодо поховання. Справа перебуває на контролі установи.

Раніше начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що військовослужбовці Повітряних сил ЗСУ не причетні до бійки у м.Тренчин (Словаччина), внаслідок якої один чоловік помер від поранення,

"Ані пілоти, ані інший авіаційний персонал наразі не проходить навчання в Словаччині. Чимало українських військових проходять льотний вишкіл за кордоном, однак не у Словаччині", – сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна" у четвер ввечері.

Як повідомлялося, словацькі видання Nový Čas та Pluska писали, що у місті Тренчин в одному з готелів виник конфлікт між двома українськими військовими з авіапідрозділу, які проходять там навчання (за даними медіа, йдеться про представників Повітряних сил ЗСУ). Під час бійки 53-річний військовослужбовець завдав своєму ровеснику та колезі смертельного ножового поранення. Постраждалого намагалася врятувати бригада швидкої допомоги, проте він помер від отриманих травм під час транспортування до лікарні. Обставини та причини конфлікту наразі з'ясовуються, додали у ЗМІ.