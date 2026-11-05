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Україна планує відновити саміти Центральноєвропейської ініціативи під час головування у 2027 році – Сибіга

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Україна планує відновити саміти Центральноєвропейської ініціативи під час головування у 2027 році – Сибіга
Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з генеральним секретарем Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ) Франко Даль Масом обговорив пріоритети українського головування в організації у 2027 році та плани провести саміт лідерів в Україні після багаторічної перерви, повідомило Міністерство зовнішніх справ України у четвер ввечері у Телеграм.

"Я поінформував про ситуацію в Україні, ескалацію російського терору та мирні зусилля. Подякував Генеральному секретарю за його принципову позицію та активну діяльність, а також за гуманітарну допомогу ЦЄІ... Ми зосереджені на відновленні формату самітів ЦЄІ після багаторічної перерви та проведенні такої зустрічі лідерів в Україні наступного року", – сказав Сибіга.

Під час переговорів сторони розглянули ключові напрями майбутнього головування України в організації, зокрема парламентський, регіональний, міністерський і молодіжний виміри, а також готовність Києва надати об'єднанню нового імпульсу. Крім того, глава українського МЗС запросив генерального секретаря ЦЄІ відвідати Україну у зручний для нього час.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#цєі #головування
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