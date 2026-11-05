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Словаччина приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей – Сибіга

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Словаччина приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей – Сибіга
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Словаччина приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і стала її 53-м учасником, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у четвер.

"Дякую Словаччині за приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей як її 53-му учаснику. Кожен новий учасник посилює наші спільні зусилля задля повернення українських дітей на Батьківщину. Це також є потужним сигналом про те, що міжнародна спільнота не приймає і не толеруватиме незаконну депортацію та примусове переміщення Росією українських дітей", – повідомило Міністерства закордонних справ цитуючи Сибігу у телеграм-каналі.

Глава МЗС наголосив, що звільнення та репатріація примусово переміщених Росією дітей мають відбуватися вже зараз і залишатися обов'язковою складовою будь-яких зусиль із досягнення справедливого миру. Міністр додав, що Україна разом із міжнародними партнерами продовжить спільну роботу до повернення кожної дитини додому та притягнення до відповідальності всіх причетних до цих злочинів осіб.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#коаліція #діти #словаччина
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