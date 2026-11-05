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Зеленський обговорив із королем Іспанії Феліпе VI посилення ППО і висловив співчуття через трагедію в Толедо

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Зеленський обговорив із королем Іспанії Феліпе VI посилення ППО і висловив співчуття через трагедію в Толедо
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з королем Іспанії Феліпе VI обговорив подальше зміцнення української протиповітряної оборони на тлі щоденних російських атак та висловив співчуття іспанському народу у зв'язку із залізничною катастрофою в Толедо, написав він у Телеграм.

"Розповів також про наслідки щоденних російських ударів по Україні. Зараз ми активно працюємо з партнерами, щоб посилити нашу ППО та краще захистити людей. Розраховуємо на підтримку Іспанії в цьому питанні. Дякую Іспанії за всю допомогу нашим людям. Окрема вдячність Його Величності за особисту підтримку. Це дуже важливо для нашого народу", – написав Зеленський у четвер ввечері у своєму телеграм-каналі.

Крім того, президент України висловив глибокі співчуття монарху, всьому іспанському народу та родинам постраждалих через зіткнення швидкісних потягів у провінції Толедо.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#іспанія #ппо #зеленський
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