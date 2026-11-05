Україна пропонує Німеччині взаємовигідну співпрацю щодо Taurus – Зеленський

Придбання ракет Taurus є чутливою темою, заявив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що така угода була б вигідною не лише Україні, а й німецькому оборонно-промисловому комплексу.

За його словами, український досвід застосування німецьких систем протиповітряної оборони IRIS-T є прикладом того, як війна допомагає вдосконалювати озброєння та підвищувати його конкурентоспроможність на світовому ринку.

"Ми зробили з IRIS-T бренд номер один у світі після "петріотів", які антибалістичні. Зараз ця система коштує від 600 тисяч до десь мільйона – півтора мільйона. Це зробила ця війна. Також підтягнули всі проблемні питання, тому що тільки в реальній війні ви можете дійсно позбутися слабких місць того чи іншого захисту. У Німеччини черги на замовлення на 10-20 років. Вартість ракети зросла в рази, в десятки разів. І все це – робочі місця", – пояснив президент.

Пояснюючи зацікавленість України в ракетах Taurus, Зеленський наголосив, що йдеться насамперед про необхідність протидіяти російським пусковим установкам.

"Чому ми хочемо замовити "тауруси"? Тому що коли американці не змогли нам давати антибалістичні ракети для ППО, у нас є лише один вихід: знищувати російські пускові установки. Вони зробили цілі майданчики і вбивають нас, а ми не можемо захиститися. Це не цивільні об'єкти, не інфраструктура, не енергетика. Ось тому ми дуже хотіли замовити "тауруси". Не просто замовити, а знову-таки також тестувати їх. Це вигідно обом сторонам", – резюмував президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21679